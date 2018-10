Nieuwe poging om autodelen te stimuleren

Het kabinet en diverse organisaties willen dat meer mensen een auto gaan delen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft daarover afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder gemeenten, provincies, leasebedrijven en de Stichting Natuur en Milieu.

De 'Green Deal' heeft als doel dat er in 2021 100.000 deelauto's zijn en 700.000 gebruikers. Nu zijn er zo'n 41.000 van zulke auto's.

In 2015 werden al soortgelijke afspraken gemaakt. Toen was het streven om al in 2018 100.000 deelauto's te hebben. Dat is dus niet gelukt.

Auto's staan bijna altijd stil

Van Veldhoven wijst erop dat auto's gemiddeld 23 van de 24 uur stil staan. "Als mensen een auto delen, staan die minder lang geparkeerd; dat scheelt ruimte en parkeerkosten", zegt de staatssecretaris. Bovendien blijkt dat autodelers hun auto bewuster gebruiken en daardoor een minder CO2 uitstoten.

Gemeenten die aan de Green Deal meedoen, komen ook met maatregelen. Zo wil de gemeente Utrecht parkeerplekken opheffen die door autodelen 'overbodig' zijn; bewoners kunnen dan kiezen wat ze ervoor in de plaats willen, bijvoorbeeld groen of een speeltuin. Ook stellen gemeenten cadeaukaarten beschikbaar om deelauto's gratis te proberen.