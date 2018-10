Ook kat en hond ervaren economische bloei, met prosecco en rosé

Volgens een van de grootste producenten van diervoeding, Nestlé, gaven de Nederlanders vorig jaar aan honden- en kattenvoer 670 miljoen euro uit. "Op jaarbasis groeit de markt met 3 à 4 procent. We zijn na de crisis duidelijk bezig met een inhaalslag", zegt voorzitter Joost de Jongh van brancheorganisatie Divebo.

Een opvallende trend: honden- en kattenvoer bevatten de laatste jaren steeds meer vlees. En dat terwijl de trend bij 'gewone' consumenten juist is om minder vlees te eten. Volgens het Voedingscentrum eet inmiddels 55 procent van de Nederlanders zeker drie dagen per week geen of minder vlees.

"Voor het milieu is de huidige ontwikkeling in petvoer natuurlijk een ramp", zegt een eigenaar van een dierenwinkel die liever anoniem blijft. "Vergeet niet dat die markt van diervoeding ook enorm groot is. Hondenvoer bestond vroeger vooral uit droge stof, nu zit er bij wijze van spreken bijna een halve koe in zo'n zak. Schieten we niet te ver door?"

Toch is er ook een andere trend zichtbaar: veganistisch dierenvoer. Deze vrouw geeft zulke voeding aan haar hond en is daar blij mee: