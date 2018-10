Poetin noemt ex-spion Skripal een 'klootzak'

President Poetin heeft zich grof uitgelaten over Sergej Skripal, de oud-dubbelspion die in maart maar amper een vergiftigingspoging overleefde. Op een bijeenkomst in Moskou noemde Poetin hem een verrader en een klootzak.

Skripal en zijn dochter werden in Salisbury in Engeland vergiftigd met het militaire zenuwgas novitsjok. Ze moesten naar het ziekenhuis. Skripal overleefde de aanslag maar net.

De Britse regering zei al snel dat de Russische regering achter de vergiftiging zat, maar het Kremlin sprak dat tegen. Vorige maand wezen de Britten naar twee Russen die de aanslag zouden hebben uitgevoerd.

Verrader

Op een forum over energie in Moskou kreeg Poetin vragen over de internationale sancties die naar aanleiding van de vergiftiging werden ingesteld. Volgens Poetin wordt Skripal door sommigen afgeschilderd als een mensenrechtenactivist. "Maar hij is gewoon een spion, een verrader van het moederland", aldus de president. "Hij is gewoon een klootzak."