Nederlandse e-books straks sneller bij digitale bibliotheek

Nieuwe e-boeken van Nederlandse uitgevers moeten voortaan veel sneller, maar ten minste binnen een jaar bij de bibliotheek geleend kunnen worden. Dat hebben verschillende partijen in de boekenbranche afgesproken. Nu duurt het vaak veel langer voordat de nieuwe titels beschikbaar zijn.

Door de overeenkomst komen er meer actuele boeken beschikbaar. Nu telt de online Bibliotheek 21.000 e-books, de verwachting is dat dit er eind volgend jaar 27.000 zijn.

Per uitlening

Minister Van Engelshoven is blij met de afspraken. Niet alleen omdat er nu meer boeken beschikbaar komen, maar ook omdat de betrokkenen voortaan per uitlening worden betaald. De opbrengst gaat voor de helft naar de uitgever en voor de andere helft naar de schrijver, vertaler of illustrator.

Van Engelshoven stelt voor de uitbreiding en actualisering van de e-boekencollectie een budget beschikbaar dat oploopt tot 3 miljoen euro in 2021. De nieuwe afspraken gaan gelden vanaf 1 januari volgend jaar.