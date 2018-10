Dordrecht vormt decor voor The Passion 2019

The Passion wordt komend jaar op Witte Donderdag opgevoerd in Dordrecht. De jaarlijkse muzikale paasvoorstelling van de omroepen EO en KRO-NCRV heeft komend jaar als thema 'Je bent niet alleen'.

De nadruk ligt daarmee op aandacht voor elkaar. Dat sluit volgens de organisatoren aan bij de aandacht in de samenleving voor eenzaamheid en verschillende initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.

"Je alleen voelen komt voor bij jong en oud", zegt mediadirecteur Jochem de Jong van KRO-NCRV. "Daarom willen we dit jaar extra benadrukken dat we elkaar nodig hebben en dat we niet alleen leven, dat we omkijken naar elkaar. Als je eenzaamheid ervaart of in je omgeving tegenkomt, sta op en laat zien dat je er voor elkaar kunt zijn."

Jubileum

Burgemeester Wouter Kolff is blij met de komst van The Passion naar zijn stad. "Dordrecht leent zich met meer dan 1000 monumenten perfect voor The Passion. Maar het is ook de stad van het hart op de juiste plek voor jong en oud." Dordrecht is gekozen omdat het de plaats is waar dit jaar 400 jaar geleden de opdracht werd gegeven voor de eerste officiƫle Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenbijbel.

De negende editie van The Passion wordt uitgezonden op 18 april. Vorig jaar werd het spektakel opgevoerd in de Bijlmer in Amsterdam.