Q65-oprichter Joop Roelofs (74) overleden

Joop Roelofs, gitarist en mede-oprichter van de Haagse band Q65, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Roelofs leed al enige tijd aan slokdarmkanker.

Q65 werd in de jaren 60 opgericht door Roelofs en Frank Nuyens. De groep stond bekend om zijn rauwe, bewust lelijke sound. Volgens Omroep West werd de naam van de Haagse band vaak afgekort tot 'de Kjoe'.

Zanger van de band was Wim Bieler, die in 2000 overleed. Q65 scoorde grote hits met de nummers The life I live en You're the victor.

De laatste tijd woonde Roelofs in een hospice. Op Facebook zette hij ruim twee weken geleden een foto, waarop hij staat omringd door vrouwen.