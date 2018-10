Agenten negen uur bezig met vangen wasberen in politiebureau

Politieagenten in de Verenigde Staten zijn deze week uren bezig geweest om twee wasberen te vangen. De indringers vielen door het plafond naar binnen bij een politiebureau in Bedford in de staat Texas.

De politie deelde beveiligingsbeelden van de achtervolging op Twitter. Te zien is hoe meerdere agenten met vangnetten achter de wasberen aan zitten. De wasberen zijn de agenten steeds te slim af. Amerikaanse media schrijven dat het na negen uur uiteindelijk lukte om de diertjes te pakken te krijgen.

Bekijk hier de beveiligingsbeelden: