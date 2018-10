'Weer meer files op Nederlandse wegen'

De eerste drie kwartalen van dit jaar was het drukker op de Nederlandse wegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is het aantal opstoppingen met zo'n 20 procent toegenomen, schrijft de Telegraaf.

Vooral automobilisten op de A27 Utrecht-Breda, de A4 Amsterdam-Rotterdam, de A58 Breda-Eindhoven en de A15 Rotterdam-Gorinchem merkten dat het drukker werd.

Het extra oponthoud op de wegen komt mede door het mooie weer, dagjesmensen die eropuit trokken en de vele bermbranden, zegt de ANWB. Op de wegen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg was het veel drukker dan een jaar geleden.

Economische groei

De drukte op de weg is ook het gevolg van de economische groei: er rijden meer vrachtwagens en bestelbusjes over de snelwegen. De drukste spits dit jaar was op dinsdagmiddag 22 mei toen stevige regenbuien en ongelukken voor veel vertraging zorgden.

Maar de echte ellende op de weg komt nog, voorspelt de ANWB. "Het vierde kwartaal is altijd het drukste", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie.