Donna Strickland is pas derde vrouw die Nobelprijs Natuurkunde krijgt

De Canadese Donna Strickland is de eerste vrouwelijke winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 55 jaar. Voor haar kregen alleen Marie Curie en Maria Goeppert-Mayer de prestigieuze prijs, respectievelijk in 1903 en 1963.

Strickland deelt de prijs met de Amerikaan Arthur Ashkin en Gerard Mourou uit Frankrijk. De drie worden erkend voor hun onderzoek naar de functies van lasers in de natuurkunde. Ze delen nu samen het prijzengeld van 9 miljoen kronen, zo'n 870.000 euro.

Tegen de BBC noemde Strickland het "verrassend" dat het zo lang heeft geduurd voordat een vrouw de prijs weer won. "Maar ik ben altijd gelijk behandeld", voegde ze daaraan toe.