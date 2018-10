'Door motoragent neergeschoten verdachte is Heineken-ontvoerder Frans Meijer'

De man die vanochtend in Amsterdam werd neergeschoten door een agent is Heineken-ontvoerder Frans Meijer, meldt De Telegraaf. Meijer had mogelijk met zijn zoon een overval willen plegen.

De motoragent kwam op de De Wittenkade poolshoogte nemen na een melding van een verdachte situatie. De twee gingen ervandoor. Omdat de agent bij de oudste verdachte een pistool zag, schoot hij hem neer. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar.

Meijer ontvoerde in 1983 samen met onder anderen Cor van Hout en Willem Holleeder Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer.