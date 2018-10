Van bankier naar chauffeur met Europees geld

Europa trekt 1,2 miljoen euro uit om 450 ontslagen bankmedewerkers in Friesland, Drenthe en Overijssel aan werk te helpen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor omscholing of bij de start van een eigen bedrijf.

De drie provincies hebben een beroep gedaan op het Europees Fonds voor aanpassingen aan de Globalisering (EFG). Aanvankelijk was dat fonds alleen bedoeld voor werknemers die hun baan verloren als gevolg van globalisering, bijvoorbeeld door de verplaatsing van fabrieken naar lagelonenlanden. Na de financiële crisis werd het fonds uitgebreid.

"De voorwaarden om dit geld te krijgen, zijn niet eenvoudig", zegt Peter Donders van de gemeente Leeuwarden. Hij is projectmanager van de aanvraag. "Je komt bijvoorbeeld alleen in aanmerking als er in twee aangrenzende provincies in negen maanden tijd meer dan 500 ontslagen zijn gevallen in dezelfde sector als gevolg van de crisis. En als dat zo is, mag een derde aangrenzende provincie meedoen."

Het is goed mogelijk dat in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, waar de centra zitten van de financiële sector, ook meer dan 500 ontslagen zijn gevallen. "Maar dat zijn economisch sterkere regio's en dan val je af om geld te krijgen uit dit fonds", weet Donders.

Veel lastiger

Sinds de financiële crisis in 2008 hebben zo'n 70.000 mensen hun baan verloren bij banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners. Het blijkt voor deze mensen veel lastiger om nieuw werk te vinden dan voor werknemers in andere sectoren. In 2016 lukte dat 27 procent van de ontslagen medewerkers. Gemiddeld over alle sectoren was dat volgens het UWV 63 procent.

In Friesland, Drenthe en Overijssel verloren in 2017 1324 mensen hun baan bij twintig banken, waaronder Rabobank, ING, ABN Amro, Triodos en Van Lanschot. Dat gebeurde vooral als gevolg van digitalisering: steeds meer bankzaken gaan via internet. Maar ook de sluiting van filialen speelde mee.

Nieuwe start

Van die 1324 ontslagen werknemers hebben de meeste inmiddels weer werk gevonden. Banken hebben zelf ook met subsidie en eigen geld ontslagen werknemers geholpen om een nieuwe start te maken. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld vanuit het UWV projecten om mensen weer op gang te krijgen.

"Maar van die 1324 zitten er 450 nog steeds thuis", zegt Donders. "Vaak hoogopgeleide mensen en ook vaak 50-plus. Ze hebben lang bij de bank gewerkt, maar vinden geen baan meer in die sector. We helpen ze bijvoorbeeld met omscholing naar chauffeur. Of met de start van een eigen bedrijfje. Daar hebben we twee jaar voor."

"We hebben het eerder gedaan met ontslagen medewerkers uit de winkelbranche, oud-medewerkers van V&D bijvoorbeeld. Ik heb nog geen cijfers, maar ik weet dat we veel mensen weer aan het werk helpen."