Koning op bezoek in Kloosterburen: 'Jullie hebben dit een hart gegeven'

Het zorgcentrum in Kloosterburen waar de koning vandaag op bezoek is, was er bijna niet meer geweest. Het ligt in een dunbevolkt stuk van Nederland: het noordwesten van Groningen. Ruim tien jaar geleden ging Kloosterburen met zijn ruim 500 inwoners op in de gemeente De Marne. Instellingen verhuisden naar andere dorpskernen binnen de gemeente. En het verzorgingshuis kon wel dicht, vond de zorginstelling.

De bewoners dachten daar anders over. Zij zagen kansen. "De instelling ligt pal naast een middeleeuwse kerk en kloostertuin, in cultuurlandschap dat bijna 2000 jaar oud is", zegt initiator Anne Hilderink. "Het is een van de oudste stukjes van Nederland."