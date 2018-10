EU kort subsidie kandidaat-lidstaat Turkije

Turkije krijgt 70 miljoen euro minder uit de Europese subsidiepotten. Het Europees Parlement schrapt de financiële toetredingssteun voor het land, want er is te weinig vooruitgang op het gebied van mensenrechten, persvrijheid en democratie.

Ankara krijgt het geld als kandidaat-lidstaat. Het is een extraatje om het land te helpen te voldoen aan de toetredingseisen van de Europese Unie.

Tijdens de begrotingsonderhandelingen van vorig jaar werd besloten om 70 miljoen euro voor Turkije te reserveren. De voorwaarde was dat het land verbeteringen zou doorvoeren op het gebied van democratie, persvrijheid en mensenrechten. Dat is Turkije niet gelukt en dus is de Europese Commissie een procedure gestart om het geld anders te verdelen.

Teruggetrokken

In het jaarverslag van de Europese Commissie, dat eerder dit jaar uitkwam, stond dat "Turkije zich aanzienlijk van de Europese Unie heeft teruggetrokken, met name op het gebied van de rechtstaat en evenwicht in het politiek systeem".

Het geld dat nu niet naar Turkije gaat, wordt geïnvesteerd in migratie, humanitaire hulp en het Europese natuurbeleid.

Esther de Lange, de fractievoorzitter van het CDA in het Europees Parlement, is enthousiast over het besluit. "Allereerst gaat er minder geld naar Turkije, waarvan onlangs in het rapport van de Europese Rekenkamer al bleek dat de impact klein was. Ten tweede wordt het geld geïnvesteerd in de veiligheid van vluchtelingen door het businessmodel van mensensmokkelaars aan te pakken. Het mes snijdt zo aan twee kanten."

Coup

Eerder werd er in de Tweede Kamer al gedebatteerd over de toetredingssubsidies. Na de mislukte coup in Turkije in 2016 werd een motie aangenomen om de toetredingssteun voor Turkije te schrappen.

Ook in België en Duitsland is het onderwerp al eerder naar voren gekomen. De Belgische premier Charles Michel zei een jaar geleden voor "bevriezing of heroriëntering" te zijn en ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wilde snijden in de toetredingsfondsen.