Olieprijs in de lift, maar aan de pomp merken we het nog niet

De hetze van de VS tegen Iran stuwt de olieprijs op. Op 4 november worden de sancties van Washington tegen het land van kracht en komt de Iraanse olieproductie in het nauw. Iran was tot voor kort nog goed voor 3 procent van de wereldwijde oliebehoefte, maar inmiddels is de productie teruggelopen. In september werden nog circa 1,9 miljoen vaten per dag opgepompt.

De OPEC, het kartel van olieproducerende landen, wil het wegvallen van OPEC-lid Iran wel opvangen en dus de VS trotseren, maar slaagt daar niet echt in. Bovendien ligt in Venezuela de olie-industrie op zijn gat, dus die zorg is er ook nog. Overigens, voor landen die grotendeels drijven op oliedollars, zoals de OPEC-landen en Rusland, is de duurdere olie heel erg welkom.

Saillant genoeg kan een stijging van de olie- en energieprijzen juist ook weer omslaan in het tegendeel. Dure olie remt de economische groei af, vooral in landen en markten die moeite hebben de hogere prijzen te slikken. De vraag naar energie neemt dan af en kan vervolgens de marktprijzen drukken.

Goud geld

President Trump ziet in de hogere olieprijzen een complot van de OPEC. De OPEC-landen zetten de wereld af, zo betoogde hij bij de Verenigde Naties. Dure olie kost burgers en industrie meer geld en drijft de inflatie op, wat weer een hogere rente in de hand werkt.