Geschorst van school? Naar spreekuur Halt 'om erger te voorkomen'

"Op school proberen we zoveel mogelijk zelf op te lossen binnen onze kennis en kunde", legt Ewoud Stadman van het Diamant College in Groningen uit. "Maar er spelen ook wel eens zaken als bedreigingen, vernielingen of sexting. Soms gebeurt dat ook buiten schooltijd. Dat soort problemen hoeven niet bij de mentor te liggen." Bij Halt ligt de expertise, zegt Stadman. "Door dit laagdrempelig te maken met een spreekuur, helpt dat de leerlingen."

Normaal moeten jongeren tussen 12 en 18 jaar naar Halt als ze iets strafbaars doen. Daar krijgen ze dan een straf opgelegd. Bij het Halt-spreekuur werkt het anders. Daarbij komen medewerkers van Halt naar school om erger te voorkomen.

Excuses aanbieden

"We proberen leerlingen te laten inzien wat de gevolgen van het gedrag is dat ze vertonen", legt Rik Quint van Halt uit. "Dat doen we door met ze praten."

Door te leren van hun fouten voorkomen de leerlingen schorsing of erger: aangifte en in aanraking komen met de politie. "We praten ook over hoe je het goed kunt maken. Je kunt je excuses aanbieden bijvoorbeeld. Dat oefenen we dan."

Volgens Stadman zijn de leerlingen op het Diamant College positief over de proef. "De gesprekken helpen; de leerlingen leren anders naar hun gedrag te kijken. Ze zien het ook niet als straf om naar iemand van Halt te gaan. Het helpt hun om andere keuzes te maken, en dat zien ze zelf ook in."