Scholieren wijzen ministerie op fout in Belastingplan 2019

Leerlingen uit 5-vwo van het Beatrix College in Tilburg hebben tijdens een economieles een fout in het Belastingplan voor volgend jaar ontdekt.

De fout kwam aan het licht toen de docent de klas voorstelde om een paar tariefvoorbeelden uit het Belastingplan 2019 na te rekenen. Daarin staan alle ideeën die het kabinet heeft over de belastingen voor volgend jaar.

De docent had het plan van internet gehaald. Zijn leerlingen sloegen aan het rekenen. Een van hen, Imke van Schijndel, vertelt bij Omroep Brabant: "We gingen individueel de voorbeelden narekenen en kwamen toen allemaal op iets anders uit dan wat er in het plan stond. Toen dachten we: hier klopt iets niet."

Taart

Via een reactieformulier op de website wezen de Tilburgse vwo'ers het ministerie op de fout. Het duurde even, maar gisteren kreeg de economiedocent te horen dat zijn leerlingen inderdaad gelijk hadden. Maar vanochtend stond het er nog steeds fout.

"Tijdens de les vanmorgen hebben we het opnieuw nagerekend en het bleek nog steeds niet helemaal te kloppen. Dus hebben we weer een berichtje gestuurd", zegt Imke. En tijdens die les werd ineens een taart bezorgd. Daarop stond een QR-code. "Toen we die gingen scannen bleek het een berichtje van de staatssecretaris te zijn", zegt de scholiere lachend. "Ze zullen ons nu wel ondankbaar vinden op het ministerie dat we taart hebben gekregen en ze weer op een foutje wijzen."