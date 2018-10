Alva vond Nederland maar 'een eigenaardig land om oorlog te voeren'

"Dit is de meest vreemde oorlog die men ooit heeft meegemaakt of gezien", verzuchtte de hertog van Alva in een brief aan koning Filips II. "Het is een zeer eigenaardig land om oorlog in te voeren."

De troepen van de hertog stonden toen al een half jaar tevergeefs voor de poorten van Haarlem. De Spanjaarden hadden gedacht de stad snel in te kunnen nemen, maar waren in een slopend beleg terechtgekomen. Het zou het langste beleg van de Tachtigjarige Oorlog worden: van 10 december 1572 tot 13 juli het volgende jaar.

De strijd om Haarlem is misschien minder bekend dat het Beleg van Alkmaar of het Leidens Ontzet, dat vandaag wordt gevierd. Misschien omdat het in een nederlaag voor de Hollanders eindigde. Die onbekendheid is onterecht, meent Barbara Kooij. Zij publiceerde in het boek Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem brieven uit het Spaanse kamp, om een groter publiek ermee kennis te laten maken.

"Het heeft mij als kind al gefascineerd, het idee dat die Spanjaarden hier rondgelopen hebben", legt ze haar keuze voor de vijand van de Hollanders uit. "Dan ga je lezen en blijkt dat zij ook zo hun verhaal hebben. Je moet de tegenstander ook aan het woord laten."