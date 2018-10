Scheiden in Zeeland vereist geduld: kan een jaar duren

De rechtbank in Middelburg heeft de afgelopen twee maanden met extra zittingen geprobeerd om de wachttijd voor echtscheidingszaken op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Zeeuwse ex-geliefden die met onenigheid uit elkaar gaan, moeten soms wel een jaar wachten tot de scheiding is uitgesproken.

Dat is te lang, zeggen echtscheidingsadvocaten tegen Omroep Zeeland. "Onzekerheid over alimentatie of de omgangsregeling voor de kinderen kan weer tot allerlei andere problemen leiden. Dat maken wij dagelijks mee."

Het gaat om echtscheidingen op tegenspraak. Bij dat type scheidingen hebben beide partijen een eigen advocaat, omdat ze er onderling niet uit zijn gekomen. Echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek, waarbij de partijen het wel met elkaar eens zijn, worden veel sneller afgehandeld. Bij de rechtbank in Middelburg worden zulke schriftelijke verzoeken binnen een paar weken uitgesproken.

Tekort aan rechters

De oorzaak van de lange wachttijd is een tekort aan rechters in Middelburg. De rechtbank Zeeland/West-Brabant laat weten dat het aantal rechters inmiddels weer op peil is en dat de achterstand wordt weggewerkt.

Zeeuwse echtscheidingsadvocaten bevestigen dat, maar zijn ook kritisch. "Wat betreft efficiency is er nog wel een slag te maken bij de rechtbank in Middelburg."