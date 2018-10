Flevoland heeft met Nieuw Land nu ook een nationaal park

Flevoland heeft vanaf vandaag een officieel nationaal park, Nieuw Land. Het nieuwe park omvat een aantal natuurgebieden in Flevoland: de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, de Marker Wadden en het Markermeer.

Het gebied is bijna 29.000 hectare groot en bestaat voor 75 procent uit water. Nieuw Land is het eerste nationale park met natuur dat door mensen is gemaakt. "Dit is uniek voor Nederland", zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland. "Als de mens deze natuur niet had gemaakt, was die er nu niet geweest."

Dat Nationaal Park Nieuw Land uit verschillende gebieden bestaat, maakt niet uit volgens Hans Boekhoff van het Flevo-landschap, de stichting die het gebied beheert. "Voor de mensen zijn het verschillende gebieden, maar voor de natuur is het één groot gebied. De vogels vliegen gewoon over", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Nieuw Land is het 21ste nationale park van Nederland. Groningen is nu de enige provincie zonder nationaal park.