Drag queens lezen voor aan kinderen voor meer acceptatie

"We willen laten zien dat je kunt zijn wie je bent", vertelt Te Braak. "Dat het niet uitmaakt als een jongen een jurk aantrekt. Dan ben je niet meteen een meisje of homo, dan ben je gewoon een jongen met een jurk aan."

Volgens Philip Tijsma, woordvoerder bij homobelangenorganisatie COC, kun je niet jong genoeg beginnen met voorlichting. "De samenleving is divers: jongens vallen op jongens, meisjes vallen op meisjes of allebei. Het is belangrijk dat dat voor jonge kinderen vanzelfsprekend wordt."

Zulke voorlichting wordt aangepast naar de leeftijd van het kind, zegt Te Braak. We hebben het altijd over zaken binnen de leefwereld van het kind. Bij de allerjongsten gaat dat vooral over vriendschap: mogen twee jongens elkaar hand vasthouden op het schoolplein bijvoorbeeld?"

Bij voorlichting voor hele jonge kinderen worden vaker voorleesboeken gebruikt, zegt Tijsma. "Een boek gaat bijvoorbeeld over een schaapje dat een biggetje wil worden; een ander over dieren die op zoek gaan naar de kleuren van de regenboog."

Kritiek

Niet iedereen is positief over dit soort voorleesmiddagen. In de VS protesteren sommige conservatieve groepen tegen zulke evenementen, vaak naast de bibliotheek waar de kinderen worden voorgelezen. In Louisiana beloofde een burgemeester de voorleessessie af te gelasten, die binnenkort plaats zou vinden.

Toch is Te Braak niet bang dat er negatieve reacties op de voorleesmiddag zullen komen. "Het eerste doel van de middag is entertainment: ik wil de kinderen een leuke middag geven. Ik ga niet actievoeren of rondlopen met spandoeken en pamfletten."