Chinese bisschoppen voor het eerst naar Rome

Twee Chinese bisschoppen mogen deze week voor het eerst officieel het Vaticaan bezoeken. Op uitnodiging van paus Franciscus wonen ze in Rome de bisschoppensynode bij die aanstaande woensdag begint.

Eerder waren de Chinese bisschoppen ook al uitgenodigd, maar kregen ze van de Chinese autoriteiten geen toestemming om naar Vaticaanstad af te reizen. Dat ze nu toch naar Rome mogen, is volgens het Vaticaan het gevolg van een recente overeenkomst met China.

Over dat akkoord is meer dan tien jaar onderhandeld. Daarmee krijgt de Rooms-Katholieke Kerk een beslissende stem in de benoeming van Chinese bisschoppen.