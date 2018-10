Turkse president wil dat Duitsland 136 mensen uitlevert

De Turkse president Erdogan wil dat Duitsland 136 Turkse staatsburgers uitlevert. Volgens hem gaat het om terroristen die een rol hebben gespeeld bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016.

Tegen Turkse media zei Erdogan dat hij een lijst met namen heeft overhandigd aan de Duitse regering. Vlak voor het staatsbezoek van afgelopen weekend vroeg hij al om de uitlevering van 69 mensen. Die lijst heeft hij nu uitgebreid.

Erdogan zou tegen de Turkse pers hebben gezegd het "onbegrijpelijk is dat Duitsland niet uitlevert, ondanks bewijs van betrokkenheid bij de Gülen-beweging of lidmaatschap van de PKK". Hij ziet vooral de in ballingschap levende geestelijke Fethullah Gülen als brein achter de mislukte couppoging.

De Turkse president stond de pers zaterdagavond te woord tijdens de terugvlucht na zijn staatsbezoek. Pas vandaag komt de inhoud van die gesprekken naar buiten.

Toespraak

De ontvangst in Duitsland noemde Erdogan "zeer vriendelijk", schrijft de Turkse krant Hürriyet. Wel had Erdogan het over de toespraak van de Duitse president Steinmeier tijdens het staatsbanket. Daarin bekritiseerde Steinmeier het mensenrechtenbeleid van Erdogan. "In ons land nodigen we niet iemand uit voor het eten om vervolgens zoiets te zeggen", zei de Turkse president.

Volgens Erdogan komen zowel bondskanselier Merkel als president Steinmeier volgend jaar naar Turkije. "We hebben afgesproken elkaar vaker te bezoeken", zei hij.

Andere blik

Bondskanselier Merkel kijkt met een andere blik naar het bezoek van Erdogan. Zaterdag zei ze dat "de diepe verdeeldheid" tussen beide landen door het bezoek niet is afgenomen.

De relatie tussen Duitsland en Turkije is bekoeld na Duitse kritiek op de arrestatiegolf in Turkije na de mislukte coup. Ook maakt Duitsland zich zorgen over landgenoten die in Turkije gevangen zitten. Turkije tilt op zijn beurt zwaar aan het politieke asiel dat Turken in Duitsland hebben gekregen; Ankara vindt dat Duitsland zich te veel met Turkse binnenlandse aangelegenheden bemoeit.