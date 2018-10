Klachten over gebrekkige informatie na storing bagagesysteem Schiphol

Een woordvoerder zegt dat passagiers "iets langer moeten wachten" op hun bagage. Op sociale media hebben mensen het over uren. Hoeveel mensen nog wachten op hun koffer is niet duidelijk. Vertrekkende passagiers hebben geen last van de storing in het systeem.

Het is nog niet te zeggen wanneer het bagagesysteem weer up-to-date is en alle inkomende bagage van vanochtend heeft afgehandeld.