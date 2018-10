Beelden uit zinkend vliegtuig na ongeluk met Boeing Micronesië

Een flinke laag water staat in het vliegtuig als Amerikaanse mariniers het neergekomen toestel in Micronesië binnengaan. Dat is te zien op beelden van de reddingsactie die zijn vrijgegeven.

Vrijdag schoot het toestel van de landingsbaan in Micronesië en belandde in de Stille Oceaan.

De video is gemaakt door mariniers die het het toestel doorzoeken. "Heb je ook in de wc gekeken?", vraagt een van hen. Iets later: "Ja, we hebben iedereen."