Station Rotterdam Centraal tijdelijk ontruimd na brandalarm

Station Rotterdam Centraal is vanmorgen korte tijd ontruimd geweest nadat het automatische brandalarm was afgegaan. Honderden mensen stonden voor het station te wachten tot ze weer naar binnen konden.

Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat er niets aan de hand is, meldt Veiligheidsregio Rijnmond Veilig op Twitter. Mogelijk is het brandalarm afgegaan vanwege werkzaamheden. Het station is inmiddels weer vrijgegeven.

Volgens de NS heeft de brandmelding geen gevolgen voor de dienstregeling in de ochtendspits.

De afgelopen maanden is het automatische brandalarm in het station vaker afgegaan en moest het station worden ontruimd. Er was steeds sprake van loos alarm.