'Werkgevers willen ook verplichte verzekering voor zzp'ers'

Werkgeversorganisatie AWVN wil dat ook zzp'ers en ondernemers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Dat is een van de plannen die de AWVN vandaag presenteert op een congres, meldt Trouw.

Het is voor het eerst dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland pleit voor een verzekeringsplicht voor ondernemers. Alle zpp'ers en ondernemers zouden moeten meebetalen aan de collectieve verzekering. Dat is op dit moment nog niet verplicht. Van de zelfstandigen is 80 procent niet verzekerd.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en zzp'ers is al lange tijd een twistpunt tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Waar vakbonden waarschuwden voor het risico dat de steeds groter wordende groep zzp'ers vormt, hielden werkgevers de boot af. Ondernemers moesten zelf kunnen bepalen waar zij hun inkomen aan uitgeven. Daar komt de AWVN nu op terug.