Drie kinderen omgekomen door landmijn in separatisten-deel Oekraïne

De explosie van een mijn heeft in het oosten van Oekraïne het leven gekost aan drie kinderen. Een vierde kind raakte gewond en is in het ziekenhuis opgenomen.

De landmijn ontplofte in de industriestad Horlivka, 30 kilometer ten noorden van het rebellenbolwerk Donetsk, aldus een separatistische functionaris. De pro-Russische separatisten hebben het gebied in handen. In het oosten van Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog tussen regeringstroepen en de separatisten. In het gebied liggen veel explosieven.

220.000 kinderen

Volgens een rapport van de VN van vorig jaar lopen 220.000 kinderen in het oosten van Oekraïne groot risico om door mijnen of andere explosieven te worden getroffen. De kinderen die vandaag omkwamen zijn tussen de 13 en 15 jaar oud, het gewonde kind is een jongen van 10.