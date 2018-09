Proef: 450 gezinnen met gehandicapt kind krijgen hulpverlener

"We moeten voorkomen dat ouders, broers of zussen alleen nog maar mantelzorgers zijn, hulpverleners in het eigen gezin. Dat ze de hele dag bezig zijn met het regelen van zorg", zegt minister De Jonge. Het gaat om gezinnen met een kind dat een heel ernstige beperking heeft, zoals een verstandelijke handicap of autisme in combinatie met gedragsproblemen.