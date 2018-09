Nederlander mishandeld in Berlijn, vermoedelijk Jodenhaat

In Berlijn is gisterochtend een Nederlander mishandeld. Het gebeurde vlak bij de historische wijk Spandauer Vorstadt, waar veel joden wonen en werken. Vermoedelijk gaat het om een antisemitische actie.

De twee daders vroegen de 31-jarige man in het Engels of hij van Joodse komaf was. Toen hij vroeg waarom ze dat wilden weten, begon het duo hem te slaan en te schoppen.

De Duitse politie meldt dat de twee daders er in een taxi in onbekende richting vandoor gegaan zijn. De Nederlander raakte lichtgewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld.