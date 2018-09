Man opgepakt om dood vrouw Bergen op Zoom

Een man heeft zich bij de politie gemeld in verband met de gewelddadige dood van een vrouw in een appartement in Bergen op Zoom. Het gaat om een 24-jarige man, ook uit Bergen op Zoom.

De vrouw van 25 jaar werd gisteren levenloos gevonden in haar huis en de politie trof daar ook een kind van 4 jaar aan. Het jongetje wordt ondergebracht in een pleeggezin.

De politie meldde gisteren dat de dader op de vlucht was geslagen. Vannacht klopte de verdachte man aan bij het politiebureau in Bergen op Zoom. Hij werd meteen vastgezet. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De man wordt in de loop van de dag gehoord.