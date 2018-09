Noord-Korea haalt uit naar VS: sancties voeden ons wantrouwen

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. Als de Amerikaanse sancties tegen zijn land van kracht blijven, geeft Noord-Korea zijn kernwapenarsenaal niet op, zei Ri.

"Zonder enig vertrouwen in de VS hebben we geen zekerheid over onze nationale veiligheid. Onder zulke omstandigheden gaan we ons niet eenzijdig ontwapenen", zei Ri. "Het idee dat sancties ons op de knieƫn kunnen dwingen, is een waanidee van mensen die onwetend zijn. Die sancties versterken juist ons wantrouwen."

Ri lijkt te reageren op uitspraken van president Trump, donderdag. Die zei dat de sancties van kracht blijven tot de denuclearisatie een feit is. Noord-Korea en de VS bereikten in juni een akkoord met elkaar. Het land zou, in ruil voor het laten vallen van de Amerikaanse sancties, zijn nucleaire programma opgeven en ontwapenen. De sancties zijn echter nog altijd van kracht en volgens experts komt er van die denuclearisatie ook niet veel terecht.

Goede wil

Volgens Ri heeft Noord-Korea blijk gegeven van goede wil, onder meer door te stoppen met het testen van kern- en langeafstandsraketten. "Maar we zien geen reactie daarop van de VS."

Donderdag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo nog dat het handhaven van sancties "krachtig moeten worden voortgezet".