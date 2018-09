Arrestatieteam pakt tweetal op na 'schot of knal in bos'

Een arrestatieteam heeft in een pand in Hattem twee mensen opgepakt. Aanleiding voor de arrestaties is een incident van vanmiddag in een bos bij Hattem en Wezep. De politie had een melding gekregen dat er een schot of een knal gehoord was. Een boswachter had een tweetal weg zien rennen.

De politie liet kort na 18.00 uur weten dat het pand wordt doorzocht. Berichten dat er iemand was beschoten in het bos, bestreed de politie in een eerdere persverklaring; daarvoor zouden geen aanwijzingen zijn.

Omdat er in het bos mogelijk was geschoten, begon de politie meteen groot onderzoek in het bos, waarbij ook een helikopter werd ingezet. De politie heeft urenlang in het bos gezocht. Of daarbij iets gevonden is, is niet duidelijk.

Een getuige had de politie verteld over "mannen in lange gewaden". De politie neemt de getuigenis mee in het onderzoek.