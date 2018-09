Neergestorte Amerikanen krijgen na 75 jaar monument in Nieuw-Lekkerland

Langs de Lekdijk tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland is vanmiddag een monument onthuld voor de bemanning van een neergestorte Amerikaanse bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog. Bij de onthulling waren volgens RTV Rijnmond driehonderd mensen aanwezig. Onder hen ook dertig Amerikaanse nabestaanden van de toenmalige bemanning.

Het monument herdenkt de vlucht van de B-17 bommenwerper Mission Belle op 1 december 1943. Het vliegtuig was onderweg naar de Duitse stad Leverkusen om een fabriek te bombarderen waar kogellagers werden gemaakt. Boven Nederland ging het mis. De Duitsers wisten het vliegtuig met luchtafweergeschut te raken. Direct daarna begonnen in allerijl opgestegen Duitse Jagers de Mission Belle te beschieten. De bommenwerper stortte in de Lek. Twee van de tien bemanningsleden kwamen om het leven, een derde verdronk.

Opgevangen in een café

De zeven andere bemanningsleden wisten zichzelf, in een aantal gevallen zwaargewond, uit het wrak te bevrijden. Zij werden opgevangen in een boerderij en een café in de buurt, terwijl dokters uit Nieuw-Lekkerland en Streefkerk eerste hulp verleenden. Uiteindelijk werden de bemanningsleden toch door de Duitsers meegenomen naar een veldhospitaal verderop. Zij brachten de rest van de oorlog in Duits gevangenschap door.

Belangrijke rol inwoners

Het initiatief voor het monument is in 2016 genomen door een groep betrokken omwonenden. "Als eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid gevochten hebben", schrijft de Mission Belle Stichting B-17G Memorial op de website. Maar ook omdat "bij deze crash inwoners van Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk een belangrijke rol hebben vervuld. Zowel bij de redding van de overlevenden uit het wrak als bij de (medische) verzorging."