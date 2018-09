Week in beeld: beving, baby en Bill Cosby

In Arnhem en Weert zijn zeven terreurverdachten opgepakt. Volgens de politie is daarmee een grote aanslag in Nederland voorkomen. De zeven zouden van plan zijn geweest om een aanslag te plegen op een groot evenement.

In Indonesiƫ zijn bijna 400 doden gevallen door een aardbeving en een tsunami. Huizen op het eiland Sulawesi zijn weggevaagd en gebouwen zijn ingestort. De golven van de tsunami gisteren waren meters hoog.

In de Verenigde Staten moest kandidaat-rechter Brett Kavanaugh vragen beantwoorden van een Senaatscommissie. Zeker drie vrouwen beschuldigen Kavanaugh van seksueel wangedrag in zijn jeugd en studententijd. Een van hen, Christine Blasey Ford, deed haar verhaal in de Senaat.

En acteur Bill Cosby is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeker drie jaar vanwege het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in zijn huis in 2004.

Verder hield de politie ruim twintig studenten aan voor bezetting van de Universiteit van Amsterdam, haalde een baby de gemiddelde leeftijd bij de algemene vergadering van de VN naar beneden en opende onze koning de nieuwe schaapskooi in Bargerveen.

Dat en meer in de week in beeld.