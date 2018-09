Diëtisten in actie tegen zorgverzekeraars om 'wurgcontracten'

Diëtisten met een eigen praktijk komen in opstand tegen de in hun eigen woorden "wurgcontracten" die ze met zorgverzekeraars moeten afsluiten. De verzekeraars willen vanaf 2019 alleen nog de directe tijd vergoeden die de diëtist met de patiënt doorbrengt en niet langer de telefonische consulten en bijvoorbeeld het overleg met de huisarts.

Daarnaast staan de tarieven al 11 jaar stil, terwijl kosten voor de huur en andere zaken wel hoger zijn geworden, zegt de beroepsgroep. Zo'n 1350 diëtisten komen nu in opstand via de Facebook-actie 'Red de diëtist'.

"Kwaliteit kost geld. Het kan niet zo zijn dat wij voor hetzelfde tarief steeds meer buitenzorgelijk werk moeten gaan doen om voor zorgverzekeraars inzichtelijk te maken wat we doen", zegt diëtist Karin Plantinga in het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1.

Kartelvorming

Diëtisten willen graag over de nieuwe contracten in gesprek met de zorgverzekeraar, maar die mogen vanwege de mededingingswet niet overleggen met aparte beroepsgroepen in de zorg. "Zorgverzekeraars mogen niet met groepen overleggen omdat er dan sprake is van kartelvorming", zegt Plantinga.

"En als je als individu reageert zegt de zorgverzekering niet gemachtigd te zijn om met elk individu in gesprek te gaan en dat ze het met de beroepsvereniging opnemen. Maar de beroepsvereniging mag officieel bij wet niet over tarieven praten, alleen over kwaliteit."

Kostenonderzoek

Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht, bevestigt dat maar hij ziet toch wel mogelijkheden voor de diëtisten.

"De koepel mag het wél over kwaliteit hebben. Dus je kunt zeggen: wat is nu het zorgaanbod, wat moet erbij. Dan kun je vaststellen dat bijvoorbeeld zo'n telefonisch consult een zinnig deel is van het zorgaanbod. En als koepel kun je ook een kostenonderzoek laten uitvoeren door een derde partij. Als daaruit blijkt dat de kosten niet meer dekkend zijn, dan is dat geen prijsonderhandeling."

Volgens Sijmons zou zo'n onderzoek ervoor kunnen zorgen dat "de zorgverzekeraars toch gaan bewegen en ook zelf inzien: 'ons aanbod is meer een soort wurgcontract aan het worden'.

Volgende week is er een overleg tussen acht diëtisten en de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.