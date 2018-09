Jefferson Airplane-oprichter Marty Balin overleden

In Los Angeles is mede-oprichter Marty Balin van de psychedelische rockband Jefferson Airplane op 76-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

De zanger en gitarist stond aan de wieg van de Amerikaanse band die in 1965 werd opgericht. Jefferson Airplane speelde onder meer op de beroemde festivals Monterey (1967), Woodstock (1969) en Altamont (1969) en scoorde grote hits met onder meer White Rabbit en Somebody to love.