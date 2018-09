Rijden met drugs in je bloed: 'Ik moet toch geld verdienen?'

Rechter Elianne van Rens heeft kritiek op de nieuwe wet. "Er is geen onderscheid in hoeveel drugs je gebruikt hebt, zoals bij alcohol waar je zwaarder gestraft naarmate je meer gedronken hebt. Hier is het alles of niets."

Als er ook maar een microgram meer wordt aangetroffen dan de maximale hoeveelheid, is de strafeis automatisch 850 euro boete en een rijontzegging van een zes maanden. Bij een combinatie van verschillende drugs is dat een taakstraf en komen er nog enkele maanden rijontzegging bovenop.

Joint gerookt

Dat was het geval voor een 26-jarige man in een spijkerbroek en zwarte gympen. Agenten zagen hem rijden in Rijnsburg en zijn snelheid was opvallend laag. Hij werd aangehouden en de politie rook een wietlucht in zijn auto.

Uit de speekseltest bleek dat hij had geblowd. Er zat 5,8 microgram thc in zijn bloed en 26,3 microgram cocaïne. Die avond had hij een joint gerookt, de coke had hij enkele dagen eerder op feestje gebruikt, zegt hijzelf. Zijn plan was om naar bed te gaan en hij was er naar eigen zeggen niet van bewust dat hij niet meer achter stuur mocht.

Met ov naar werk

Hij heeft spijt van zijn daad, zegt de 26-jarige in de rechtszaal. Zijn oorspronkelijke werk als storingsmonteur kan hij niet meer doen. Maar vanwege een personeelstekort werkt hij nu toch weer bij dezelfde werkgever, nu als monteur. Noodgedwongen gaat hij met het openbaar vervoer naar zijn werk.

De strafeis: 70 uur werkstraf en 15 maanden rijbewijs kwijt, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. In 2013 had hij ook al een rijontzegging gehad van 9 maanden.

De rechter neemt in zijn oordeel mee dat man zijn rijbewijs nodig heeft voor werk. De uiteindelijke straf: 40 uur taakstraf, een jaar rijontzegging, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.