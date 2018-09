Robot Sophia lijkt net een mens, maar is net zo 'dom' als een chatbot

'Ze' spreekt enorm tot de verbeelding. Robot Sophia, bedacht door een bedrijf uit Hongkong, reist de wereld over. Zo was ze te gast bij de Verenigde Naties en The Tonight Show with Jimmy Fallon, een bekende Amerikaanse tv-show. De makers hebben 'haar' een vrouwelijk gezicht gegeven en gezichtsuitdrukkingen aangeleerd. Dat zorgt ervoor dat ze er menselijk uitziet.

Sophia is vandaag voor het eerst in Nederland, vanwege een leiderschapscongres in Amsterdam. Genoeg reden voor de NOS om haar te spreken, om met eigen ogen te zien waar de hype over gaat en om erachter te komen of die wel terecht is.

Sophia 'testen'

De NOS mocht Sophia zeven vragen stellen. Vijf daarvan moesten een week van tevoren worden ingediend. Op die vragen kon ze dus prima antwoord geven. De twee andere vragen mochten we zelf inbrengen.

En dus besloten we om de robot een beetje te testen. Zo stelden we een vraag in het Nederlands ('Hoe moeten mensen je zien? Als een mens of als een robot?') en "Do you like the Dutch?". Haar antwoord: "Can you please repeat that."

Dit is wat robot Sophia allemaal te zeggen had: