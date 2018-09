Ongeluk met vijf auto's na verkeersruzie midden op A1

Een verkeersruzie op de A1 bij Weesp heeft vanmiddag tot een ongeluk geleid, waarbij vijf auto's betrokken waren.

Net na het middaguur kregen een paar weggebruikers het met elkaar aan de stok. Tijdens de ruzie stopte een donkergekleurde auto midden op de snelweg, waardoor er een "levensgevaarlijke situatie" ontstond, schrijft de politie op Facebook. Doordat de auto stopte is er een file ontstaan en daarna botsten meerdere auto's op elkaar.

De automobilist die het voertuig had stilgezet, is vervolgens met hoge snelheid weggereden. De schade aan de auto's en de weg is groot. Niemand raakte gewond, meldt NH Nieuws.

Over de verkeersruzie is niets bekendgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien wat er is gebeurd. Ook zijn agenten nog op zoek naar de bestuurder die besloot zijn auto stil te zetten op de A1.