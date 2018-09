Minderheid Britse aandeelhouders is tegen verhuizing Unilever

Zo'n 8 procent van de Britse aandeelhouders van Unilever heeft openlijk kritiek geuit op de geplande verhuizing van het bedrijf naar Nederland, of zegt zelfs expliciet tegen te zullen stemmen.

Legal & General Investment Management (LGIM) is de meest recente die zich bij de tegenstanders heeft aangesloten: de krant The Financial Times meldt dat de aandeelhouder zegt tegen te zullen stemmen.

'Opstand dreigt'

Daarmee blijft de lijst van tegenstanders langzaam groeien. Naast LGIM hebben ook Aviva Investors, Columbia Threadneedle, M&G investments aangegeven dat ze tegen zijn. Verder overweegt ook Lindsell Train tegen te stemmen.

Volgens Sky News dreigt er zelfs een opstand onder investeerders. De zender zegt dat steeds meer aandeelhouders plannen hebben om president-commissaris Marijn Dekkers volgend jaar weg te stemmen vanwege de 'agressieve' manier waarop hij de verhuizing er volgens hen doorheen probeert te duwen.

Dekkers vloog deze week naar London om aandeelhouders ervan te overtuigen toch vooral vóór de verhuizing te stemmen.

Die stemming is eind oktober. Om de verhuizing tegen te houden, moet ten minste 25 procent van de Britse aandeelhouders tegenstemmen, en bovendien 50 procent van de Nederlandse aandeelhouders. Met 8 procent zijn de Britse tegenstemmers er dus nog lang niet.

Afslanken

Nu heeft Unilever nog twee hoofdkantoren: een in Groot Brittannië en een in Rotterdam. Afgelopen maart besloot de top van het bedrijf om dat terug te brengen tot één hoofdkantoor, en koos voor Nederland.

Dat moet het bedrijf gestroomlijnder en efficiënter maken, zodat de kans op een ongewenste overname ook minder groot is. Dat vorig jaar dreigde te gebeuren. Door de kantoren samen te voegen kunnen kosten bespaard worden, en als die kosten al weggesneden zijn valt daar minder winst te halen.

Voor aandeelhouders is een betere bescherming tegen overnames niet altijd gunstig. Een overname kan een bedrijf (in elk geval op de korte termijn) juist meer waard maken, waardoor een belegging meer op kan leveren.

Aandelen verkopen

Maar er zijn nog andere redenen dat sommige Britse aandeelhouders zich zorgen maken over een verhuizing. Als Unilever naar Nederland komt, verliest het bedrijf zijn notering aan de FTSE 100, de belangrijkste Britse beursindex.

Beleggers die minder risico willen lopen kiezen er vaak bewust voor om gespreid over de hele index te beleggen. Dat levert in de regel een behoorlijk rendement op, terwijl het risico is gespreid over alle bedrijven in de index verspreid. Een deel van de beleggers zal aandelen Unilever dus verkopen als het bedrijf uit die Londense index verdwijnt.

Het beloofde afschaffen van de dividendbelasting in Nederland, waar veel Britse aandeelhouders van kunnen profiteren als Unilever hiernaartoe komt, lijkt voor sommigen dus niet genoeg om ze over de streep te trekken.

Unilever heeft er vertrouwen in dat de verhuizing gewoon kan doorgaan, laat een woordvoerder in een reactie weten.