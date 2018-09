Gay Pride Curaçao eist homohuwelijk

Drie organisaties op Curaçao die zich hardmaken voor gelijke rechten en seksuele diversiteit hebben op de Gay Pride in Willemstad een wetsvoorstel aangeboden aan het parlement. Dat moet onder andere het homohuwelijk mogelijk maken.

Honderden mensen kwamen gisteren af op de Gay Walk tussen de stadsdelen Otrobanda en Punda als onderdeel van de Gay Pride die tot zondag duurt. Woordvoerder Mario Kleinmoedig geeft het parlement een jaar de tijd om het door hen aangeboden wetsontwerp door het parlement te loodsen. "We gaan in die tijd niet stilzitten. Acceptatie is mooi, maar het gaat om gelijke rechten."

Diversiteit

De organisaties zijn de traagheid van het parlement beu. Al jaren timmeren zij aan de weg. Vorig jaar kregen ze een steun in de rug van de kersverse premier van het eiland, Eugene Rhuggenaath.

Die riep Curaçao op om diversiteit te omarmen. Hij noemde zich premier van alle Curaçaoënaars. Maar veel veranderde er niet. Het parlement waagde zich tot nu toe niet aan een debat over het thema diversiteit. Dat zou te gevoelig liggen.

De Curaçao Pride trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit de hele wereld, maar op het overwegend katholieke eiland zelf is veel weerstand. In 2013 greep de politie in en gelastte de Gay Pride af op aandringen van de politiek. Deze week werd de regenboogvlag, symbool van de homobeweging, door een groep onbekende jongeren op straat verbrand.

Volgens de premier, die gisteren tussen het publiek stond, is het nu wel tijd om het debat aan te gaan. "Uitsluiting en discriminatie van de LHBT-gemeenschap raakt de mensenrechten", aldus Rhuggenaath.