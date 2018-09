Oostenrijkse politie creëert file om snelheidsduivel te stoppen

In Oostenrijk is een man aangehouden die zonder rijbewijs met meer dan 280 kilometer per uur over de snelweg reed. De 34-jarige bestuurder reed dinsdagavond in een Porsche over de A1 richting Salzburg, toen de politie hem in het vizier kreeg.

Het lukte niet om hem in te halen. Om de bestuurder toch tot stoppen te dwingen, vertraagde een patrouille-auto van de snelwegpolitie opzettelijk het verkeer. Zo ontstond er een kunstmatige file. De bestuurder moest flink vaart minderen en zo kon de politie hem alsnog aanhouden.

Trots

Volgens de politie van Neder-Oostenrijk schaamde de bestuurder zich niet. "De man vertelde trots dat hij op sommige momenten zelfs 338 kilometer per uur had gereden." Dat was veel sneller dan de politie zelf had gemeten.

Het is niet bekend welke straf de snelheidsduivel krijgt. Voor het rijden zonder geldig rijbewijs kan hij een boete krijgen tussen de 400 en 800 euro.