Geitenstop breidt zich uit, nu ook in Overijssel

Geitenhouders in Overijssel mogen de komende zes maanden niet uitbreiden. Ook mogen er geen nieuwe bedrijven meer bij, heeft de provincie besloten.

Uit onderzoek in Brabant bleek eerder dat omwonenden van een geitenhouder tien procent meer kans hebben op een longontsteking. Het is onduidelijk hoe dat komt. In Overijssel lopen een kleine 400 mensen extra risico.

Eerder besloten ook al de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht een geiten-stop in te stellen.

De maatregel in Overijssel geldt volgens RTV Oost per direct. Bedrijven die vóór vandaag een vergunning hebben aangevraagd vallen hier niet onder. Ook geldt de stop niet voor bedrijven met minder dan tien geiten.

Op dit moment loopt er een groot landelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de mogelijke samenhang tussen de bedrijven met geiten en longklachten bij omwonenden.