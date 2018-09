De Jonge wil verplicht register voor 'foute' werknemers in de zorg

Het register waarin zorgwerkgevers informatie uitwisselen over 'foute' werknemers wordt mogelijk verplicht. Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat het nog te vaak voorkomt dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. En hij wil dat dat stopt.

Er bestaat al een register waarin de werkgevers informatie uitwisselen over werknemers die in de fout zijn gegaan. Dat moet voorkomen dat een zorgmedewerker die is ontslagen omdat hij bijvoorbeeld een oudere heeft mishandeld, makkelijk de volgende dag weer bij een andere werkgever aan de slag kan.

Dat register is er nu op basis van vrijwilligheid, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid. Tot nu toe doen 36 instellingen mee en er vallen zo'n 50.000 medewerkers onder. Maar De Jonge wil dat aantal uitbreiden en daarom bekijkt hij hoe het register volgend jaar verplicht kan worden gesteld.

Hij gaat daarover praten met de zorgwerkgevers en met de gemeenten. "Dat moet op een weloverwogen manier gebeuren en het moet uitvoerbaar zijn voor partijen. Tot die tijd ga ik breed landelijk gebruik van het register, door zoveel mogelijk partijen, stimuleren", schrijft de minister aan de Kamer.