Paarse bloemkool en spruitjes die wél te eten zijn: 'de groenten van morgen'

En nòg een primeur: spruitjes die wèl smaken. Want het spruitje komt natuurlijk nooit meer van dat suffe imago af. Daar is Zonneveld het overigens niet mee eens: "Mijn kinderen vinden de nieuwe spruitjes - die een stuk minder bitter zijn dan vroeger - heel lekker. Het is een kruising tussen boerenkool en spruiten, dat zorgt voor die betere smaak. En ze zien eruit als een soort roos. Dat wordt straks echt een nieuw product in de markt."

Bakermat

Het jaarlijkse evenement in Wervershoof trekt telers uit alle hoeken van de wereld: België, Denemarken, Italië, India, Japan, Zuid-Korea, de VS. "Vergeet niet dat 45 procent van alle groenten die wereldwijd wordt gegeten, hun oorsprong vinden in Nederland, zoals hier in de regio Enkhuizen", zegt Zonneveld. "West-Friesland is de bakermat van de zaadteelt met giganten als Enza Zaden, Bejo, Hazera, Pop Vriend en Syngenta. En nog een hele serie kleinere bedrijven."

Veel van de nieuwe producten die afgelopen dagen tentoon werden gesteld, zullen - als alles meezit - binnen een jaar in de schappen van de supermarkt en de groentewinkel liggen.