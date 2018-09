Monique van de Ven krijgt Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Actrice Monique van de Ven heeft vanavond een Gouden Kalf voor de Filmcultuur gekregen. De prijs is traditiegetrouw uitgereikt op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Van de Ven maakte in 1973 haar acteerdebuut in de spraakmakende film Turks Fruit, een verfilming van het gelijknamige boek van Jan Wolkers. Sindsdien was zij betrokken bij meer dan vijftig films en tv-producties.

Het bestuur van het Nederlands Film Festival (NFF) heeft het speciale Gouden Kalf ooit geïnitieerd "om personen of instanties te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de filmcultuur".

Bruggenbouwer

Van de Ven verdient de prijs, omdat zij volgens het bestuur van het NFF "een bruggenbouwer" is. "Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden."

De actrice, die in 1984 al een Gouden Kalf won voor haar oeuvre en in 1990 voor Beste Actrice in de film Romeo, noemt het een eer. "Film is mijn leven. Film heeft mij zoveel over het leven geleerd. Ik ben er een gelukkig mens van geworden.

Recente winnaars

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt uitgereikt sinds 1981. Recente prijswinnaars waren scenarioschrijver Gerard Soeteman (2017), Alex en Marc van Warmerdam (2016), oud-directeur van het Rotterdams Filmfestival Sandra den Hamer (2015), producent Burny Bos (2014) en PR-vrouw Monique van Schendelen (2013).

Alleen het Gouden Kalf voor de Filmcultuur is vanavond uitgereikt. Andere Gouden Kalveren worden toegekend in oktober.