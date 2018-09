3500 jaar oude bronzen hand gevonden in Zwitserland

In het Zwitserse kanton Bern is een bronzen hand gevonden van 3500 jaar oud. Onderzoekers noemen het een uitzonderlijke vondst: het is misschien het oudste bronzen voorwerp dat ooit in Europa is gevonden.

Schatgravers vonden de hand, gemaakt van handgesneden brons en goud, vorig jaar oktober vlak bij het dorpje Prêles. Bij de hand werden ook een bronzen dolk en een menselijke rib aangetroffen. De vondst hebben zij gedoneerd aan de archeologische dienst van Bern, die het nieuws bekendmaakte.

Bronstijd

Met behulp van koolstofdatering stelden de onderzoekers vast dat de hand dateert uit de periode tussen 1400 en 1500 v. C., halverwege de bronstijd. Gefascineerd door de vondst trokken de archeologen afgelopen voorjaar zelf naar de plek waar de hand werd gevonden om te onderzoeken of er nog meer voorwerpen lagen begraven.

Begin deze zomer vonden ze een zwaar beschadigd graf met daarin de botten van een volwassen man. Verder vonden ze in het graf een bronzen haarornament en gouden fragmenten die lijken op de versieringen van de hand. Ook werd een afgebroken bronzen vinger gevonden, die paste bij de hand. Die vondst bevestigde dat de bronzen hand bij het graf hoorde.

Sociale elite

Waar de hand is gemaakt of wat voor functie die had, weten de onderzoekers nog niet. Ze vermoeden dat het om een symbool gaat, waarschijnlijk als onderdeel van een scepter of standbeeld. Volgens de archeologen was de man in het graf een vooraanstaande figuur. "Hij moet een man met status zijn geweest", verklaren de onderzoekers. "Het gouden ornament suggereert dat het een symbool is van macht, een teken van de sociale elite, misschien zelfs van een godheid."