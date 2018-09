Schelden en doodsbedreigingen: wat bezielt de online-moraalpolitie?

De Britse journalist Jon Ronson schreef een boek over de aanjagers en slachtoffers van digitale heksenjachten. In Dit is vernederend noemt hij Twitter als een belangrijke oorzaak voor die heksenjachten. "Het is ontworpen om dingen viraal te laten gaan, door trending topics bijvoorbeeld", zei hij tegen de NOS in 2016. "En dat gebeurt dan op conformistische wijze: iedereen is het ergens over eens. En als iets afwijkt, dan wordt die machine woest. De balans moet worden hersteld. Veel mensen vallen die persoon dan aan en iedereen feliciteert hen, waardoor het weer anderen opvalt en verder groeit."

Wat volgens hem ook niet helpt, is de beperkte ruimte op Twitter om je boodschap in kwijt te kunnen. Dingen worden daardoor vaak verkeerd of te kort door de bocht samengevat. "Twitter heeft het constant fout, want er is geen ruimte voor context. Mensenlevens worden verwoest door dingen die verkeerd worden begrepen."

#MeToo

Maar er zijn ook goede toepassingen, zegt hij. "Je kunt verkeerde ideeën of falende organisaties aanvallen." Denk bijvoorbeeld aan de Oscar So White-campagne die ertoe geleid heeft dat The Academy het aantal vrouwen en niet-blanke leden gaat proberen te verdubbelen. En recent nog de hashtag #MeToo die vrouwen een middel gaf om grensoverschrijdend seksueel gedrag aan de kaak te stellen.

"Dankzij sociale media hebben we die macht", schrijft Ronson. "Waar het fout gaat, is als we iemand aanvallen die eigenlijk niets ergs fout heeft gedaan."