Man weer vrij na arrestatie bij tankstation Den Haag

De man die gisteren in de Telexstraat in Den Haag werd aangehouden omdat hij 'Allahoe akbar' geroepen zou hebben, is weer op vrije voeten. Volgens de politie leek er aanvankelijk sprake van een bedreigende situatie, maar na onderzoek blijkt er geen sprake te zijn van een strafbaar feit.

De 22-jarige man uit Zoetermeer werd gisteren door een antiterreureenheid bij een tankstation opgepakt. Hij zat in een auto met een grote gasfles. Bovendien hoorde een omstander een sissend geluid.

Uit onderzoek is echter gebleken dat er in die fles lachgas zat. Het bezit of het gebruik daarvan is niet strafbaar, zegt de politie. Er zijn ook geen aanwijzingen die in de richting van terrorisme wijzen.