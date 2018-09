Rotterdam komt met zorgpolis voor alle inwoners

De gemeente Rotterdam stelt de speciale Rotterdamse zorgverzekering vanaf 1 januari open voor alle inwoners. De speciale 'Rotterdampolis' is nu alleen te gebruiken voor mensen die tot 130 procent van het minimumloon verdienen, maar die eis verdwijnt.

De verzekering, die wordt aangeboden in samenwerking met VGZ, dekt ook een groot deel van het eigen risico. Inwoners betalen 50 euro eigen risico, in plaats van de 385 euro, zoals bij reguliere zorgverzekeringen het geval is.

De gemeente komt ook met een 'compacte' variant van de Rotterdampolis, een verzekering met lagere en minder vergoeding. VGZ geeft op beide verzekeringen tien procent korting, maar het is nog onbekend hoeveel de verzekering precies per maand gaat kosten. Dat wordt in november bekendgemaakt.

Gemeentelijk terrein

"We hebben een pakket voor hoog-zorggebruik, speciaal voor kwetsbare Rotterdammers met een kleine portemonnee", legt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar veel mensen hebben zich ook bij ons gemeld met de vraag om een compacter pakket. En dat bieden we nu ook aan."

De wethouder zegt dat hij een zorgverzekering zeker het terrein van de overheid vindt. "We dragen sowieso een tientje per maand bij aan de zorgpolis van de Rotterdammers met een kleine beurs. Ik ken verhalen van mensen die een recept krijgen bij de huisarts, maar door zorgen over het eigen risico de medicijnen niet ophalen bij de apotheek. Zeker voor de zware groep is het eigen risico grotendeels meeverzekerd."

De verzekeraars maken de komende tijd hun premies voor de zorgverzekering van volgend jaar bekend. DSW maakte deze week als eerste hun premie bekend voor de basisverzekering: 112 euro.